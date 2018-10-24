国内独创首发：苏州原位实现TEM液态环境实时观测

2018/11/14

苏州原位科技在国内首次推出高分辨率液体原位TEM芯片（TEM liquid cell）与相配套的测试服务。 TL-400是我司自主研发的液体芯片，采用30nm电子透明氮化硅纳米薄...