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2018/12/8
2018年12月8-10日，第二届微流控技术应用创新论坛在国内微流控技术人员的热切期盼中在西安锦华大酒店召开，本次大会由西安交通大学承办。会议为从事生物、化学、医学、流体、电子、材...
2018/11/14
苏州原位科技在国内首次推出高分辨率液体原位TEM芯片（TEM liquid cell）与相配套的测试服务。
TL-400是我司自主研发的液体芯片，采用30nm电子透明氮化硅纳米薄...
2018/10/24
2018年中国国际纳米技术产业博览会于10月24日-10月26日在苏州工业园区拉开帷幕。本届展会将持续三天，聚焦纳米新材料、微纳制造、能源与清洁技术、纳米生物技术、纳米技术应用五...